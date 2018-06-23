Dokunulmazlık oyununda Damla şoku! Survivor 107. bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2018'in 23 Haziran Cumartesi yani bu akşam ekrana gelecek olan 107. bölümün tfragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölüm tanıtımında, KKTC'deki büyük finale 6 gün kala yeni bir dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi ekranlarda olacak. Kıbrıs öncesi kritik dokunulmazlık oyununda Damla'nın sakatlanması hem Damla taraftarlarını hem tüm Survivor izleyicilerini üzdü. Parkurda acı içinde yerde kalan Damla'nın durumu ne? Survivor yeni bölümde eleme adayları kimler olacak? İşte ayrıntılar...

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Survivor 107. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda dokunulmazlık oyununda Damla şoku yaşanıyor! Kıbrıs’ta 29 Haziran Cuma yapılacak olan büyük finale günler kala bu akşam yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. İşte detaylar…

KIBRIS ÖNCESİ KRİTİK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor’da hızlandırılmış çekimlerin başlamasının ardından haftada iki defaya çıkan eleme konseyi sonucunda son veda eden isim Murat Ceylan olmuştu. Survivor yeni bölümde yarışmacılar, bir dokunulmazlık oyununa daha çıkacak. Oyun sonrasında konseyde ise yeni eleme adayları belli olacak. Acun Ilıcalı, finale 6 gün kala yapılacak olan dokunulmazlık oyununu, ‘Bundan sonra kim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki büyük finale gidecek. Bundan sonra belli olacak. Dokunulmazlık oyunları kaderinizi belirleyecek’ sözleriyle özetledi.

DAMLA BİR KEZ DAHA SAKATLANIYOR

Sakatlığından dolayı uzun süre oyunlardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde parkura geri dönen Damla yeniden sakatlanıyor. Dokunulmazlık oyununda sırasında bir anda yerde kalan Damla oyunu tamamlayamayınca ve doktor tarafından tedavi altına alınıyor. Damla’nın kalan dokunulmazlık ve ödül oyunlarında yarışıp yarışamayacağı ise henüz belli değil.

MURAT’IN GİDİŞİNE EN ÇOK ÜZÜLENLERDEN BİRİ HİLMİ CEM OLDU!

Survivor son bölümde elemeye kalan Turabi, Hakan ve Murat Ceylan arasında elenen isim Murat olmuştu. Survivor’da Murat’ın en yakın arkadaşı olan Hilmi Cem ise, bu vedanın ardından duygularını, ‘Gerçekten üzücü bir konseydi. En yakın arkadaşım gitti’ sözleriyle özetledi.

DAMLA PARKURU TAMAMLAYAMIYOR! İŞTE 107. BÖLÜM FRAGMANI

HAKAN’DA HEDEF KIBRIS

Survivor’da son dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde üst üste eleme adayı gösterilen Hakan Hatipoğlu ise Kıbrıs finaline kalması için dokunulmazlığı kazanmasını gerektiğini söyledi. Hedefinin Kıbrıs olduğunu dile getiren Hakan, ‘Kıbrıs’a gitmek için de bu dokunulmazlıkları almak zorunda olduğumu biliyorum’ dedi. Nagihan ise son günleri değerlendirerek, ‘Survivor’da tam bu noktada pes ettiğiniz zaman tamamen kaybetmenize neden olabilir’ ifadelerini kullandı.