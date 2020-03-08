Dokunulmazlık oyununda Yasin ile Berkan arasında gerginlik! İşte dokunulmazlığı kazanan takım!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Seyircilerin Sms oylaması öncesinde bu akşam yapılan ikinci dokunulmazlık oyununda Yasin ile Berkan arasında Berkan'ın sevinç gösterisi sonrası tartışma yaşandı. Peki bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Eleme öncesindeki 2. dokunulmazlık oyununda Yasin Obuz ile Berkan Karabulut’un arasında bir tartışma yaşandı. Berkan oyunu kazandıktan sonra takım arkadaşlarıyla sevinç yaşarken Yasin ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Peki Survivor’da bu akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte gecenin oyununda yaşanan gelişmeler…

SURVİVOR’DA SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşamki yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazılığı kazanabilmek için kıyasıya yarıştı. Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki dokunulmazlık mücadelesinin 9-9 tamamlanmasının ardından bayrak yarışına gidildi. Bayrak yarışında Berkan-Elif çifti ile Yasin-Nisa ikilisi mücadele etti. Bayrak yarışını kazanan taraf Berkan ve Elif oldu ve Ünlüler takımına puanı kazandırmayı başardı. Ancak dokunulmazlık oyunu final mücadelesinde Aycan’ı yenen Evrim’in son sayıyı Gönüllüler’e kazandırmasıyla durum 3-1’e geldi ve Gönüllüler takımı dokunulmazlığın sahibi oldu.

YASİN İLE BERKAN ARASINDA GERGİN ANLAR

Ünlüler takımından Berkan Karabulut ile Gönüllüler ekibinden Yasin Obuz arasında tartışma yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında puan kazanan Berkan’ın sevincine karşılık veren Yasin Obuz tartışmayı alevlendirdi. İşte tartışmada yaşanan konuşmalar…

Yasin: Bize bakarak hareket yapma

Berkan: Ne diyorsun sen?

Mert: Seviniyor adam neden bağırıyorsun?

Yasin: Ne seviniyor, bana bakarak sevinmesin!

Mert: Küfür etti mi? Bir şey yaptı mı? Ne oluyor?

Yasin: Tahrik ediyor abi.

Acun Ilıcalı: Yasin ne yapıyorsun?

Mert: Ne tahrik edecek seni.

Ardahan: Seviniyor, boş ver.

Mert: Kendi kendine bağırıyor adam.

Yasin: İki yaptı.

Ersin: Tamam bizim de sevinmeye hakkımız var yani.

Yasin: Sevinin kendi içinizde.

Acun Ilıcalı: Karşı takıma bir şey söyleyebilirsiniz ama tabiki adabıyla. Lütfen. Dokunulmazlık oyunu olur böyle şeyler ama sakin.

GİZEM SAKATLANDI

Survivor’un 15. bölümünde bu akşam dokunulmazlık oyunu nefesleri keserken parkurlar yarışmacılara zor anlar yaşattı. Gönüllüler takımına sonradan dahil olan Gizem Birdan bu akşamki oyunda baldırından sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.