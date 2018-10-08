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Dolar Cansu Dere’yi de vurdu
Dolar Cansu Dere’yi de vurdu
Ünlü oyuncu Cansu Dere, doların son zamanlardaki artışından dolayı semt değiştirme kararı aldı. Güzel manken, yıllardır oturduğu Bebek'teki evinden taşınıyor.
Magazin 8 Ekim 2018 - 12:09

Dövizdeki dalgalanmalar, ünlü isimlerin de farklı kararlar almasına neden oluyor. Kimi gelirlerini dolardan TL’ye çevirirken kimi de bu süreçten olumsuz etkilenmemek için tedbirler alıyor. Ünlü manken ve oyuncu Cansu Dere de tedbir alan ünlüler arasında.

KİRAYI TL ÜZERİNDEN ÖDEMEK İSTİYOR

Milliyet’in haberine göre, Bebek’teki evine 5 bin dolar kira ödeyen oyuncu, geçtiğimiz hafta ev bakmaya başladı. Dere, yeni tutacağı evininin kirasını ise TL üzerinden ödemek istediğini belirtti.

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Son güncelleme: 13:15 - 08.10.2018

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