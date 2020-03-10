Dolly Parton, Playboy dergisinin kapak kızı olmak istiyor

En son 32 yaşında Playboy dergisinin kapağında yer alan Dolly Parton, emekli olmayı düşünmediğini açıkladı. Şu an 74 yaşında olan ünlü şarkıcı, 75 yaşına girdiğinde yine Playboy'un kapağını süslemek istiyor.

ABD’nin en ünlü country şarkıcılarından olan Dolly Parton, Avustralya’da yayınlanan “60 Minutes Australia” programına katıldı. Kendisine yöneltilen emeklilik sorularını olumsuz yanıtlayan Parton, önümüzdeki yılın planını da açıkladı.

Parton, sahne dünyasından emekli olmayı düşünmediğini söyleyerek, “74 yaşıma yeni bastım ve Playboy dergisine yeniden kapak olmayı planlıyorum” diyerek herkesi şoka uğrattı.

Son olarak 1978 yılında henüz 32 yaşındayken Playboy’un kapak kızı olan Parton, “Yıllar önce Playboy’a çıkmıştım. Eğer beni yeniden kapak yaparlarsa bunun çok büyük bir olay olacağını düşünüyorum. Ama yaparlar mı bilmiyorum” dedi.

GENÇLERİ SÜRÜKLEYEN BEDEN İMAJINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Ünlü şarkıcı geçen yıl şubat ayında BBC Newsnight’a bir röportaj vermiş ve kadınları etkileyen beden imaj sorunundan bahsetmişti. Parton, “Herkes bir film yıldızının vücuduna sahip olamaz. Genç kızlar ve imajları konusunda endişe duyuyorum. Bu birçok soruna neden oluyor, çokf azla intihar ve depresyon vakası var. Birçok genç, yıldızları yıldız yapan kriterlere uymaları gerektiğini düşünerek uyuşturucu ve alkol alıyor” şeklinde konuşmuştu.