Dolunay Soysert: “Aksesuar olarak yüzük taktım”

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İki yıl önce oyuncu Sinan Tuzcu ile boşanan güzel oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dolunay Soysert, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. Sinan Tuzcu ile boşandıktan sonra işletmeci Osman Yalın ile birlikteliğinin devam ettiğini söyleyen sanatçı, “Çok şükür bir sıkıntı yok. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. Gazetecilerin parmağındaki yüzüğü sorması üzerine de “Aksesuar olarak taktım herhangi bir durum yok” diye cevap verdi.

