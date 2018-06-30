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Dolunay Soysert: “Aksesuar olarak yüzük taktım”
Dolunay Soysert: “Aksesuar olarak yüzük taktım”
45 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ayak üstü gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Soysert, özel hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirtti.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 30 Haziran 2018 - 11:59

İki yıl önce oyuncu Sinan Tuzcu ile boşanan güzel oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dolunay Soysert, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. Sinan Tuzcu ile boşandıktan sonra işletmeci Osman Yalın ile birlikteliğinin devam ettiğini söyleyen sanatçı, “Çok şükür bir sıkıntı yok. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. Gazetecilerin parmağındaki yüzüğü sorması üzerine de “Aksesuar olarak taktım herhangi bir durum yok” diye cevap verdi.
dolunaysoysert

Son güncelleme: 13:06 - 30.06.2018
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