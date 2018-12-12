Dolunay Soysert’ten Genco Erkal’a kutlama…

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Yer aldığı projelerde gösterdiği başarılı performansla beğeni kazanan oyuncu Dolunay Soysert, sosyal medya hesabından tiyatro sanatçısı Genco Erkal’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Erkal’ın 60. sanat yılını bu paylaşımı üzerinden kutlayan Dolunay Soysert şu satırları yazdı: “‘Eğme başını kimseye’ demiştin bana vaktinde, senin ve sanatta 60 yılının önünde saygıyla, mutlulukla eğiliyorum… İyi ki hayatımın bir dönemi senin adınla anılıyor. Bununla hep gurur duyacağım Genco abi”



