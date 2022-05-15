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Domates Kraliçesi seçildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 23. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen halk konserinde sahneye çıkan Hadise yılın 'Domates Kraliçesi' seçildi.

Yayınlanma: 16:23 - 15 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Domates Kraliçesi seçildi

Kumluca Karatepe Stadında gerçekleştirilen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde her yıl düzenlenen halk konserleri pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Hadise ‘Domates Kraliçesi’ seçildi. Konserde konuşma yapan sanatçı Hadise, “Gelecek siz gençlerin elinde. Sizler ne istiyorsanız hayatınızda o gerçek olsun. İyi ki bu akşam buradayım” dedi.

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