‘Dominant Teyze’ Zeyno Günenç’in acı günü
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Dominant Teyze' karakteriyle bilinen oyuncu Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç hayatını kaybetti.
Zeyno Günenç, babasını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Günenç paylaşımında, “Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babamı bugün kaybettik… Sen harika bir baba oldun bize. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim… Cenazesi 27 Haziran Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Silivrikapı Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerini kullandı.