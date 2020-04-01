Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüsü açıklaması

Acun Ilıcalı, Dominik'te çekimleri yapılan Survivor yarışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Survivor Ekstra 2020 programına telefonla bağlanan Ilıcalı, corona salgınına karşı çekim alanlarında önlemler aldıklarını söyledi.

TV8’de ekrana gelen Survivor 2020 Ekstra canlı yayınına Acun Ilıcalı telefonla bağlandı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezonuna dair önemli açıklamalar yaptı. Corona salgını nedeniyle ülkemizde ve diğer ülkeler arasındaki farklılıklara değinen Acun Ilıcalı, Dominik’te bu salgına dair son durum hakkında da bilgi verdi.

KARANTİNA KURALINA UYULDU

Dominik’te Survivor çekimlerinin dışarıya giriş çıkışlara kapalı güvenli bir alanda yapıldığını ifade eden Ilıcalı, yurt dışından gelenlerin ise 14 gün karantina altında tutulduklarını açıkladı. Corona virüsüne karşı yapım olarak önlemlerini aldıklarını belirten Acun Ilıcalı şunları söyledi:

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

“Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı”

