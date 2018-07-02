Dominik’te öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın son yolculuğuna uğurlandı

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden 24 yaşındaki Alper Baycın'ın cenazesi baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını öperek, “Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem” sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken 4 gün önce çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Alper Baycın'ın cenazesi öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Alper Baycın'ın yaşadığı eve boydan boya dev Türk bayrağı asılırken, yakınları helallik dilemek için taziye çadırında bekledi. Herkesin yakasında Alper Baycın'ın fotoğrafının yer aldığı görüldü. Çadırda taziyeleri kabul eden anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını kucağına alıp okşayıp, öperek” Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun Rabbime böyle bir çok nasip ettin bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze aracının gelmesiyle birlikte, hoca eşliğinde dua edildi ve helallik alındı. Alper Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik'in de güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi. Helalliğin ardından Baycın'ın yakınları ve arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrağı açarak, cenaze namazının kılınacağı Muratpaşa Camii’ne doğru yürüyüşe geçti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazın ardından Baycın'ın naaşı Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



“ALLAH HERKESE SENİN GİBİ EVLAT NASİP ETSİN AMA ÖMRÜNÜ DEĞİL”

Cenaze namazı öncesi Alper Baycın'ın tabutu Türk sayrağı ve Fenerbahçe Bayrağı'na sarıldı. Tabutun önüne konulan resme bakan tüm sevenleri gözyaşına boğulurken, oğlunun tabutuna son kez sarılan anne Aynur Baycın'ın “Atatürkçü, Fenerbahçeliydin sen. Baban Çınar'dı, annen cennet, kardeşi karlı dağ ama sen hepsi oldun.

Annecim hakkım helal sana. Sen de herkese hakkını helal et. Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin ama ömrünü değil. Herkese örnek bir evlattın sen, hakkım helal olsun sana. Herkesin çocuğuna sağlıklı ömür ver Allah'ım, bu acıyı kimseye yaşatma” feryatları yürekleri dağladı

KIZ ARKADAŞI DA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Annenin ardından sözlenecek olduğu kız arkadaşı Yasemin Çelik de, sevgilisinin tabutuna bakarak uzun süre gözyaşı döktü.

Ayakta yürümek de dahi zorluk çeken genç kızı yakınları tutarak yürütebildi.

ACUN ÜZGÜN

Öte yandan, Baycın'ın ölümü sonrası üzüntüden gözünde şişlik oluşan Acun'nun cenaze töreninde son derece üzgün olduğu gözlendi. Gözüne yara bandı yapıştıran Acun, ilk tabutu sırtlayanların arasındaydı.

“GÜLE GÜLE GİT OĞLUM”

Sırtlarda taşınarak cenaze aracına konulan oğlunun cenazesini son kez uğurlayan Anne Baycın, tabuta yanaşarak, sadece ‘güle güle' git oğlum diyebildi. Baycın'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(İHA)