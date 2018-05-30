Dominik’te son oylama! Survivor’da dün akşam sembol oyununu kim kazandı?

Survivor’da dün akşam oynanan sembol oyununu Damla ve Hilmi Cem kazandı. Sembol oyununu ardından Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Acun, toplu bir oylama yapılacağını ve bu oylamanın Dominik’teki son oylama olacağını söyledi. İşte Survivor son bölümden ayrıntılar…
DOMİNİK’TE SON OYLAMA
Acun Ilıcalı, Domnink’te son oylamanın 31 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. Aynı zamanda hızlandırılmış çekimler de başlayacak. Oylama 2 Haziran Cumartesi günü dokunulmazlık oyunundan önce son bulacak ve Dominik’te başka oylama yapılmayacak.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Alp: Sembol oyununa hoş geldiniz.
Hakan-Turabi: Turabi kazandı
Hilmi Cem-Adem: Hilmi Cem kazandı
Ümit-Murat: Murat kazandı
Mustafa-Anıl: Mustafa kazandı
Murat-Turabi: Turabi kazandı
Hilmi Cem-Mustafa: Hilmi Cem kazandı
Hilmi Cem-Turabi: Hilmi Cem kazandı
ERKEKLERDE SEMBOLÜN SAHİBİ: HİLMİ CEM
Merve-Nagihan: Nagihan kazandı
Damla-Sema: Damla kazandı
Nagihan-Damla: Damla kazandı
KADINLARDA SEMBOLÜN SAHİBİ: DAMLA