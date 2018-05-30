Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Dominik’te son oylama! Survivor’da dün akşam sembol oyununu kim kazandı?
Dominik’te son oylama! Survivor’da dün akşam sembol oyununu kim kazandı?
Survivor yarışmacılarını final heyecanı sardı. Final yaklaşırken en önemli oyunlardan biri olan sembol oyunu da heyecanı artırıyor. Survivor yarışmacıları sembol oyununu kazanarak Kıbrıs'a gitme şansını artırmak için kıyasıya mücadele etti. Sembol oyununun ardından Acun Ilıcalı, oylama hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Magazin 30 Mayıs 2018 - 09:26

Survivor’da dün akşam oynanan sembol oyununu Damla ve Hilmi Cem kazandı. Sembol oyununu ardından Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Acun, toplu bir oylama yapılacağını ve bu oylamanın Dominik’teki son oylama olacağını söyledi. İşte Survivor son bölümden ayrıntılar…

DOMİNİK’TE SON OYLAMA

Acun Ilıcalı, Domnink’te son oylamanın 31 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. Aynı zamanda hızlandırılmış çekimler de başlayacak. Oylama 2 Haziran Cumartesi günü dokunulmazlık oyunundan önce son bulacak ve Dominik’te başka oylama yapılmayacak.


SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp: Sembol oyununa hoş geldiniz.

Hakan-Turabi: Turabi kazandı

Hilmi Cem-Adem: Hilmi Cem kazandı

Ümit-Murat: Murat kazandı

Mustafa-Anıl: Mustafa kazandı

Murat-Turabi: Turabi kazandı

Hilmi Cem-Mustafa: Hilmi Cem kazandı

Hilmi Cem-Turabi: Hilmi Cem kazandı

ERKEKLERDE SEMBOLÜN SAHİBİ: HİLMİ CEM

Merve-Nagihan: Nagihan kazandı

Damla-Sema: Damla kazandı

Nagihan-Damla: Damla kazandı

KADINLARDA SEMBOLÜN SAHİBİ: DAMLA

 

Son güncelleme: 11:26 - 30.05.2018
Etiketler