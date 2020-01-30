Domuz gribine yakalanan Nilüfer iyileşiyor

Nilüfer, domuz gribine yakalandığı için bir süredir hastanede müşahede altında tutuluyor. Usta yorumcu, hastalığa yakalandığı için 15 Şubat’taki konserini ertelemek zorunda kaldı. Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Nilüfer, hastaneden bir paylaşım yaptı.

‘NE VİRÜSMÜŞ!’

Bir martının kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Nilüfer, sağlık durumu ile ilgili de bilgi vermeyi ihmal etmedi:

“Hastane odamda beni ziyarete geldi. Ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş yaaa. Bir kaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ediyorum ve sizlere sevgiler yolluyorum. Hayat güzel.”