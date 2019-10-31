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Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump doğum gününü kutladı
Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump doğum gününü kutladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı öpücüklü fotoğrafla kutladı.
Magazin 31 Ekim 2019 - 14:28

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı olan Ivanka Trump geçtiğimiz ay katıldığı bir organizasyonda sütyensiz görüntüsüyle büyük ilgi çekmişti.Şimdi ise 38’inci yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Makyajlı haliyle poz veren Trump, yeni yaşını bu şekilde kutladı

SÜTYENSİZ HALİ OLAY OLMUYŞTU

Babası ile birlikte iklim zirvesine katılan Ivanka, sahneye çıkarken tüm basın da Trump'ı çekmekle meşguldü. Zira Ivanka Trump'ın sütyen takmaması, göğüs uçlarının gömlekten görünmesine neden oldu ve yurtdışında pek çok basının manşetinde yer aldı…

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Son güncelleme: 14:34 - 31.10.2019