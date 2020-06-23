Dondurmam Gaymak filmi nerede çekildi? Dondurmam Gaymak konusu ne, oyuncuları kim?

Vizyona girdiği 2015 senesinin en ses getiren filmlerinden biri olan Dondurmam Gaymak bu akşam ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Dondurmam Gaymak filminin nerede çekildiğini ve konusunu merak ediyor. İşte ayrıntılar…

Yüksel Aksu'nun hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı Dordurmam Gaymak filmi bu akşam ekranlarda olacak. Memet Ali Alabora, çekimlerden önce oyuncuları eğitmiş, çekimler sırasında ise oyuncu danışmanlık yapmıştır. İşte Dondurmam Gaymak filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

DONDURMAM GAYMAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Dondurmam Gaymak filminin çekimleri Muğla ilinin çeşitli yerlerinde yapılmış olup; Muğla Merkez, Ula, Yatağan, Gökova gibi yerlerde çekilmiştir.

Film, Muğla'nın bir sahil kasabasında motorsikletiyle dondurma satan bir adamın hikayesi anlatır. Oyunculardan sadece Turan Özdemir'in profesyonel oyuncu olması dikkati çekmiştir. Diğer oyuncuları ise yörenin insanlarıdır.



DORDUMAM GAYMAK KONUSU

Muğla'da dondurmacı olan Ali Usta gittikçe insanların tercihi olmaya başlayan büyük dondurma markalarına karşı var olma mücadelesi vermektedir. Bunun için de bir yandan dondurmasının reklamını yapmaya çalışırken bir yandan da yeni aldığı dondurma motoruyla köy köy dolaşmaktadır. Kasabanın haylaz çocukları ise Ali Usta'nın sarı motoruna ve tabii ki içindeki dondurmalarına göz dikmişlerdir. İlk uygun fırsatta da motoru çalarlar. Borçla aldığı dondurma motorunu bıraktığı yerde bulamayan Ali Usta öfkeden delirir ve motorunu, kendisini yok etmek isteyen büyük dondurma markalarından birinin çaldığını düşünerek tek tek bayilerden motorunun hesabını sormaya başlar.

1990'lı yıllarda Ege'deki küçük bir kasabada dondurmacı olan Ali Usta, yakın çevresinin alaycı eleştirilerini duymazdan gelerek büyük dondurma şirketleriyle mücadele için kolları sıvamıştır. Yerel televizyona reklam filmi çektirmenin yanı sıra, kredi ile bir de motosiklet satın alır. Motorun arkasına monte ettiği uydurma römorkuyla, peşinde dondurmaya aç ve çulsuz bir çocuk çetesi olduğu halde köyleri dolaşıp promosyona başlar. Yüksel Aksu'nun, Muğla halkının içten katılımıyla gerçekleştirdiği bu samimi filmi, 25. İstanbul Film Festivali'nde de oldukça sıcak karşılandı ve Jüri Özel Ödülünü kurcaladı. Dondurmam Gaymak'ın en büyük diğer bir özelliği de, dev şirketlerin tahakkümünü komik bir dille eleştirmesi ve kaybolmaya yüz tutan küçük esnafın, mahalle değerlerinin sorunlarına sahip çıkmasıdır.

DONDURMAM GAYMAK OYUNCU KADROSU

Turan Özdemir

Gülnihal Demir

Metin Yıldız

İsmet Can Suda

Ulaş Sarıbaş