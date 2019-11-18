Dondurmam Gaymak nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği Dondurmam Gaymak bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Dondurmam Gaymak nerede çekildi? Dondurmam Gaymak filmi konusu ve oyuncuları kimler?

Ödüllü film Dondurmam Gaymak bu akşam bir kez daha izleyici ile buluşuyor. Dondurmam Gaymak filminde Memet Ali Alabora, çekimlerden önce oyuncuları eğitmiş, çekimler sırasında ise oyuncu danışmanlığı yaparak filme katkıda bulunmuştur. İşte merak edilenler…

DONDURMAM GAYMAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Dondurmam Gaymak filminin çekimleri Muğla ilinin çeşitli yerlerinde yapılmış olup; Muğla Merkez, Ula, Yatağan, Gökova gibi yerlerde çekilmiştir.

Film, Muğla’nın bir sahil kasabasında motorsikletiyle dondurma satan bir adamın hikayesi anlatır. Oyunculardan sadece Turan Özdemir’in profesyonel oyuncu olması dikkati çekmiştir. Diğer oyuncuları ise yörenin insanlarıdır.

FİLMİN KONUSU NE?

Muğla’da dondurmacı olan Ali Usta gittikçe insanların tercihi olmaya başlayan büyük dondurma markalarına karşı var olma mücadelesi vermektedir. Bunun için de bir yandan dondurmasının reklamını yapmaya çalışırken bir yandan da yeni aldığı dondurma motoruyla köy köy dolaşmaktadır. Kasabanın haylaz çocukları ise Ali Usta’nın sarı motoruna ve tabii ki içindeki dondurmalarına göz dikmişlerdir. İlk uygun fırsatta da motoru çalarlar. Borçla aldığı dondurma motorunu bıraktığı yerde bulamayan Ali Usta öfkeden delirir ve motorunu, kendisini yok etmek isteyen büyük dondurma markalarından birinin çaldığını düşünerek tek tek bayilerden motorunun hesabını sormaya başlar.

1990’lı yıllarda Ege’deki küçük bir kasabada dondurmacı olan Ali Usta, yakın çevresinin alaycı eleştirilerini duymazdan gelerek büyük dondurma şirketleriyle mücadele için kolları sıvamıştır. Yerel televizyona reklam filmi çektirmenin yanı sıra, kredi ile bir de motosiklet satın alır. Motorun arkasına monte ettiği uydurma römorkuyla, peşinde dondurmaya aç ve çulsuz bir çocuk çetesi olduğu halde köyleri dolaşıp promosyona başlar. Yüksel Aksu’nun, Muğla halkının içten katılımıyla gerçekleştirdiği bu samimi filmi, 25. İstanbul Film Festivali’nde de oldukça sıcak karşılandı ve Jüri Özel Ödülünü kurcaladı. Dondurmam Gaymak’ın en büyük diğer bir özelliği de, dev şirketlerin tahakkümünü komik bir dille eleştirmesi ve kaybolmaya yüz tutan küçük esnafın, mahalle değerlerinin sorunlarına sahip çıkmasıdır.

DONDURMAM GAYMAK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Turan Özdemir

Gülnihal Demir

Metin Yıldız

İsmet Can Suda

Ulaş Sarıbaş