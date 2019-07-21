Dönerse Senindir filminin konusu ne? İşte Dönerse Senindir filmi oyuncuları
Sinema perdesinden sonra televizyonda da izleyicilerle buluşan Dönerse Senindir filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2016 yapımı Dönerse Senindir filminin yönetmenliğini Erol Özlevi üstleniyor. Peki, Dönerse Senindir filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ KONUSU
Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet, çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin’den ayrıldıktan sonra sevdiği kadını geri kazanmak için türlü türlü planlar yapar. Bu amacına ulaşabilmek için ise arkadaşı Defne’den yardım alacaktır. İkilinin Selin’i ikna etme çapaları ise komik görüntülere neden olur.
DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ OYUNCULARI
Murat Boz
İrem Sak
Yasemin Allen
Uraz Kaygılaroğlu
Burak Sevinç
Taha Sönmezışık
Serhat Özcan