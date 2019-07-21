Dönerse Senindir filminin konusu ne? İşte Dönerse Senindir filmi oyuncuları

2016'da vizyona giren Dönerse Senindir filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Romantik-komedi türündeki Dönerse Senindir filminin başrolünü Murat Boz ve İrem Sak paylaşıyor. Peki Dönerse Senindir filminin konusu ne? İşte detaylar...

Sinema perdesinden sonra televizyonda da izleyicilerle buluşan Dönerse Senindir filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2016 yapımı Dönerse Senindir filminin yönetmenliğini Erol Özlevi üstleniyor. Peki, Dönerse Senindir filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ KONUSU

Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet, çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin’den ayrıldıktan sonra sevdiği kadını geri kazanmak için türlü türlü planlar yapar. Bu amacına ulaşabilmek için ise arkadaşı Defne’den yardım alacaktır. İkilinin Selin’i ikna etme çapaları ise komik görüntülere neden olur.

DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ OYUNCULARI

Murat Boz

İrem Sak

Yasemin Allen

Uraz Kaygılaroğlu

Burak Sevinç

Taha Sönmezışık

Serhat Özcan