Dördüncü köprü Tuvana’dan geldi

Yeni dönemin başarılı isimlerinden Tuvana Türkay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Sporla çok içli dışlı olan ve dalış yapmaktan da büyük keyif alan Türkay, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Vücudunun ne kadar esnek olduğunu gösteren bir kare paylaşan Tuvana Turkay, bacaklarını dümdüz bir şekilde iki yana açtığı karesini ‘4. Köprü’ notuyla paylaştı. Türkay’ın bu esprili paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.