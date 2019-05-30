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Dorock XL’da personele şiddet uygulayan kişi adliyede
Beşiktaş’ta bir konser esnasında Dorock XL çalışanlarına saldıran 'Meydan Beşiktaş' isimli etkinlik alanının sahibi Şahin Şeker kolluk kuvvetlerinin eşliğiyle Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Ümit TÜRK
Magazin 30 Mayıs 2019 - 14:14

Beşiktaş'taki ‘Meydan Beşiktaş' isimli etkinlik alanının sahibi Şahin Şeker, 10 Nisan Günü Dorock XL çalışanlarına saldırdığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Şahin Şeker, 10 Nisan'da olayın hemen ardından gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA!

Görüntülerin infial yaratması üzerine sabah saatlerinde ikinci kez gözaltına alınan Şahin Şeker polis ekipleri tarafından bugün adliyeye getirildi. Şahin Şeker adliyeye gelişinde gazetecilerin “Çalışanlarınızı neden darp ettiniz?” sorusuna “Yok öyle bir şey” yanıtını verdi.

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Son güncelleme: 14:30 - 30.05.2019
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