Dostlarla alışveriş

Bir dönemin podyumlarına damga vurmuş isimlerin başında gelen ünlü model Demet Şener önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Yakın bir dostu ve kızı İrem ile birlikte alışveriş merkezine gelen Şener, ilk olarak Markalar Sokağı’nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek kış sezonu ürünlerini inceledikten sonra alışveriş merkezinin içerisine girerek kişisel bakım ürünleri satan mağazaları gezmeyi ihmal etmedi.

Alışveriş turu sırasında karşılaştığı gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden deneyimli manken, fotoğraf isteklerine tek başına poz vermeyi tercih etti. Her zaman güler yüzlü ve alçak gönüllü tavrı ile gazetecilerden tam not alan Demet Şener, muhabirlere iyi görevler dedikten sonra yakın dostu ve kızı ile birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.