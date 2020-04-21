Dövmelerine servet harcayan Amber Luke’un dövmesiz hali görenleri şaşırttı

Sosyal medya fenomeni Amber Luke, dövmelerine 20 bin sterlin harcamadan önceki halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerini şoke etti.

Instagram’da 80 bin takipçisi olan ve tüm vücudunda dikkat çeken dövmelere sahip olan Amber Luke, dövmesiz halinin fotoğrafını paylaştı. Yıllardır vücudundaki dövmelere yaklaşık 20 bin sterlin (173 bin TL) harcayan modelin ergenlik yıllarında çekilmiş fotoğrafı, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Mavi bir balo elbissiyle poz veren Luke’un fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Şimdiki halinden oldukça farklı olan model, sarı uzun bukleli saçlarıyla poz vermiş ve vücudunda herhangi bir dövme yok.

Amber Luke, 14 yaşında depresyona girdiğinde ilk dövmesini yaptırmış. Yıllar içinde de 100’den fazla dövme yaptırarak tüm görünüşünü değiştirmiş.

Ünlü fenomen paylaştığı fotoğrafın altına, “İlk fotoğraf 2015 yılında çekildi, ikinci fotoğraf ise 2019’da çekildi. 4 yıl boyunca çektiğim acı vücudumu şoka soktu. Dövme yaptırmak, geçtiğimiz 4 yılda kaygılarımla mücadele etmeme yardımcı oldu” notunu yazdı.

Dövme yaptırmanın kendi gücünü öğrettiğini söyleyen Luke, “Her saniyesine değdi, yaşadıklarım sayesinde artık psikolojik olarak çok daha güçlüyüm” dedi.