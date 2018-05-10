Down sendromlular yılın annelerini seçti

Selda Topal'ın 3 yıldır destek verdiği Şişli Down Cafe, bu yıl ilginç bir Anneler Günü kutlamasına ev sahipliği yaptı. Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ADER) ait olan, yaşları 18 ile 35 arasındaki Down Sendromlu gençlerin çalıştığı kafedeki buluşmaya İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu ve Gurur Aydoğan ile oyuncu Başak Güroz katıldı.

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Down Cafe çalışanları, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz ve Ahu Orakçıoğlu ile Oya Aydoğan'ı Yılın Annesi seçti.

O anlar duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Annesi Oya Aydoğan adına hazırlanan ödülü Gurur Aydoğan’a veren kafe çalışanı genç; “Benim de annem vefat etti Gurur Abi. İkimizin annesi de melek' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Gurur Aydoğan’ın uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı genç, zor teselli edildi.

YARDIM SÖZÜ VERİLDİ

Etkinlikte Selda Topal; İranlı ressam Said Aganejat tarafından yapılarak kafeye bağışlanan tabloları satın alarak, ünlü isimlere armağan etti. Bu arada eski bir haberci olan Ahu Orakçıoğlu ise ‘Yıllar önce Down Cafe’nin açılışını haber yapmıştım. İlk açıldığı günü dün gibi hatırlıyorum. Sevgili Selda söylemeseydi belki de burayı göremeyecektim, Sizler misyonu dünyaya sevgi dağıtmak olan güzel insanlarsınız. Burada olmaktan son derece mutlu oldum. En anlamlı Anneler Günü hediyesi için hepinize teşekkür ediyorum' dedi. Zeynep Yılmaz da saatlerce kafede kalarak tüm çalışanlar ve anneleri ile uzun uzun sohbet etti. Yılmaz, ‘Böyle bir kafenin varlığı, işleyişi beni çok etkiledi. Ramazan ayında ilk iş şirket iftarımızı burada yapmak olacak' dedi.

Orakçıoğlu ve Yılmaz sohbet sırasında kafenin eksiklerini sordu. Muftak ekipmanları konusunda en acil ihtiyaçlarını belirten çalışanlara söz veren Yılmaz ve Orakçıoğlu, ‘İhtiyaçları en kısa zamanda gidereceğiz' sözü verdi.

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Ayrıca Gurur Aydoğan, annesi Oya Aydoğan’a ait özel eşyalardan bir kaçını kafeye bağışlayacağını belirtti. Organizasyonda perküsyon şov yapan kafe çalışanları katılan ünlü isimlere de perküsyon eğitimi verdi.

Kafede çalışmanın yanı sıra aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştiren gençler, işaret dili eğitimi için Selda Topal'la uzun süre çalıştı. Bir genç Topal'a işaret dili öğretmeye çalıştı.

Çalışan gençlerden biri ‘Amacım iyi bir aşçı olup, kendime gelecek kurmak istiyorum' deyince Selda Topal, “Sen ebeveynin ile kararını kesinleştir, aşçılık için en profesyonel eğitimi alman için ne gerekiyorsa ben yapacağım. Sana sözüm olsun. Seni en iyi okula göndereceğim' dedi.