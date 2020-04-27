Doya Doya Moda Betül kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Betül kaç yaşında?

Doya Doya Moda yarışmacılarından olan Betül'ün hayatı merak ediliyor. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betül Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti. İşte hayat hikayesi...

Doya Doya Moda yarışmacılarından Betül, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında. Yarışmanın ilk günlerinde başından bir evlilik geçtiğini belirten Betül, ölen oğluyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DOYA DOYA MODA BETÜL KİMDİR?

Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıyordu.