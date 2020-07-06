Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda

Doya Doya Moda'da sezonun şampiyonu belli oldu. Doya Doya Moda'da finale kalan 4 yarışmacıdan biri bu sezonun şampiyonu oldu ve 50 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. İşte Doya Doya Moda'nın şampiyonu olan isim...

Sezon finaliyle birlikte Doya Doya Moda birincisi hem büyük ödülün sahibi oldu, hem de ‘Türkiye’nin en şık büyük beden kadını' seçildi. Doya Doya Moda’da Hanzade, Su, Sündüz ve Betül finale kalmıştı.

DOYA DOYA MODA’DA BİRİNCİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda Hanzade dördüncü, Su üçüncü, Sündüz ikinci ve Betül Böçkün ise birinci oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Uğurkan Erez

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever