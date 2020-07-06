Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda
Sezon finaliyle birlikte Doya Doya Moda birincisi hem büyük ödülün sahibi oldu, hem de ‘Türkiye’nin en şık büyük beden kadını' seçildi. Doya Doya Moda’da Hanzade, Su, Sündüz ve Betül finale kalmıştı.
DOYA DOYA MODA’DA BİRİNCİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda Hanzade dördüncü, Su üçüncü, Sündüz ikinci ve Betül Böçkün ise birinci oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Uğurkan Erez
Kemal Doğulu
Gülşah Saraçoğlu
Seray Sever