Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya haftanın finalinde birinci belli oldu mu?

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya haftanın finalinde birinci belli oldu mu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında eleme heyecanı geldi. Hafta içinde farklı farklı kostümlerle jüriden geçer not almaya çalışan yarışmacılar, haftanın finalinde birinci olmak için yarışacak. En yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olarak ödülün sahibi olacak. En düşük puanlı isim ise Doya Doya Moda’ya veda edecek. İşte Doya Doya Moda’da haftanın finalinde yaşananlar…

Gündüz kuşağı programları arasında en çok takip edilen yarışma programı olan Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geldi. En düşük puanı alan yarışmacının eleneceği günde, yarışmacılar ‘Avangart-Yenilikçi Şıklık’ konsepti ile jürinin karşısında olacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

600 liralık bütçeleriyle en şık olmaya çalışan Doya Doya Moda yarışmacıları, zorlu jürinin karşısında geçer not almaya çalışacak. Doya Doya Moda'da haftanın birinci henüz belli olmadı. Yapılacak oylama sonucu bittiğinde haberimiz güncellenecektir.

DOYA DOYA MODA AYTEN ELENDİ Mİ?

Ayten Demirkol'un neden yarışmada olmadığı hakkında verilen bilgide şu detaylar yer aldı;“Biliyorsunuz programımız çok yoğun ve stresli bir ortamda geçiyor. Kızlar bütün gün koşturuyorlar, geliyorlar burada yarışıyorlar ve tüm günlerini veriyorlar. Ayten arkadaşımız bu yoğun ve stresli ortama dayanamayarak rahatsızlandı. Dolayısıyla karşılıklı konuşarak kendisine veda ettik. Bundan sonra Ayten aramızda yok, haftaya bakalım hangi yarışmacılarımız aramıza katılacak, sürprizlerimiz var.”