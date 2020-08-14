Doya Doya Moda birincisi belli oldu! Doya Doya Moda elenen oldu mu?

Doya Doya Moda birincisi belli oldu! Doya Doya Moda elenen oldu mu?

Ekranların gündüz kuşağında en çok takip edilen yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda’da bugün final heyecanı yaşanıyor. 7 yarışmacı, büyük ödülü almak için moda bilgisini konuşturdu. Hafta içi her gün ekranlarda olan Doya Doya Moda yarışmasında cuma günleri elemek heyecanı yaşanıyor. İşte 14 Ağustos Doya Doya Moda yaşananlar…

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağı programları arasında en çok takip edilenlerden biri olan Doya Doya Moda yarışmasında kimin elendiği merak ediliyor. Cuma günleri yapılan haftanın finalinde Elti Olarak Düğüne Gidiliyor' konsepti ile yarışıldı.

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi toplam 72 puan toplayan Rabia oldu. Rabia iki hafta üst üste birinci olmayı başardı ve haftalık ödülü kazandı. Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi ise Ayten oldu ancak jüri heyeti bu hafta eleme olmayacağını açıkladı ve Ayten yarışmaya devam edecek.

DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ

7 Ağustos puan durumuyla birlikte Doya Doya Moda’da haftanın birincisi Rabia oldu. 1 puanla bilekliği kaybeden Nur, hayal kırıklığı yaşadı.

DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda’da geçen hafta eleme tarihinin en kalabalık potası ortaya çıktı. Sabiha, Birben, Rümeysa, Sanaz ve İmani oldu.Hesaplanan puanlar doğrultusunda Doya Doya Moda’dan elenen isim Sanaz oldu.