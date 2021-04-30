Dr. Mehmet Öz’den kız kardeşine yeni suçlama

Kardeşler arasındaki davada yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi veren Mehmet Öz’ün avukatlarından Alperen Atılgan, “Nazlım Suna Öz hakkında savcılığa iki suç duyurusunda bulunduk. Bunlardan biri 2018 tarihli vasiyetnameye ilişkin diğeri ise İstanbul’da yer alan özel bir bankadaki Mustafa Öz ile Nazlım Suna Öz arasında ortak olduğu iddia edilen hesaba ilişkindir. 2018 yılındaki vasiyetnamenin, 2003 yılında Mustafa Öz tarafından yazılan vasiyetnameden fotomontaj yöntemiyle yapıştırılmasıyla oluşturulduğunu bilirkişi heyeti tespit etti. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Mustafa Öz ile Nazlım Suna Öz arasındaki ortak hesap olduğu iddia edilen olayda ise, ortak hesap formları tarafımızca bilirkişi heyetlerine inceletildi. Ortak hesaptaki yazı ve imzaların Mustafa Öz’e ait olmadığı bilirkişi heyetlerince ortaya çıkartıldı” dedi.

“TÜM PARAYI KENDİ HESABINA GEÇİRMİŞ”

Avukat Atılgan “Mehmet Öz ve kız kardeşi arasında çeşitli uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Bunlardan biri vasiyetnamenin iptali davası diğeri ise mirasa ilişkin alacak davasıdır. Mehmet Öz’ün hiçbir zaman para, pul ve benzeri kaygıları olmamıştır. Yalnızca babasının 2008 tarinde yazıp, tüm mal varlığını ne şekilde dağıtacağını açıkça belirttiği vasiyetnamedeki son iradesinin yerine getirilmesini istemektedir. Bu sebepten dolayı tüm bu davalar ikame edilmiştir. Nazlım Suna Öz’ün babasının sağlığında ve babası yoğun bakımda yatarken tüm parayı çekerek, kendi hesabına geçirmesinden dolayı dava devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Avukat Erhan Baki Selek de “Müvekkilim hiç bir zaman para pul mal mülk kavgasında olmamıştır. Tek isteği rahmetli babası Prof. Dr. Mustafa Öz’ün son arzusunun yerine getirilmesidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Baba Mustafa Öz, 22 Ocak 2003’te mal varlıklarını mirasçılarına eşit bir şekilde dağıttığı bir vasiyetname hazırladı.12 Ağustos 2008’de yeni bir vasiyetname hazırlayan baba Öz, tüm mal varlığını ABD’de kendi adına kurulmuş olan Mustafa Öz Vakfına bıraktı. Vakfın yönetiminde ise tüm aile fertlerini eşit olarak koruyacak şekilde oğlu Prof. Dr. Mehmet Öz’ün bulunmasını istedi.

Prof. Dr. Mustafa Öz Şubat 2019’da vefat ettiğinde geride mirasçısı olarak eşi Yıldız Suna Öz ile çocukları Prof. Dr. Mehmet Öz, Fatma Seval Öz ve Nazlım Suna Öz kaldı.

Vasiyetname mahkemeye taşındı. Mustafa Öz’ün 2008 tarihli vasiyetnamesi, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına sunuldu. Nazlım Suna Öz’ün avukatı da daha önce bahsi geçmeyen 22 Ocak 2018 tarihli bir vasiyetnameyi dava dosyasına sundu.