Drew Barrymore’dan Britney Spears’a destek

Son zamanlarda vasilik davasıyla gündeme gelen Britney Spears'a Christina Aguilera ve eski sevgilisi Justin Timberlake gibi ünlülerden sonra Drew Barrymore'dan da destek geldi. Ünlü oyuncu, Spears ile iletişime geçtiğini ve benzer şeyler yaşadıkları için empati yapabildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Babasının vasiliğinden kurtulmaya çalışan Britney Spears “Free Britney” hareketi ile çok sayıda ünlü isimlerden ve hayranlarından destek almaya devam ediyor. Spears’a son olarak Drew Barrymore da destek oldu.

Entertainment Tonight isimli talk show’a katılan Barrymore, Spears’a mesajlar gönderdiğini anlattı: “Ona gerçekten bu yolculuğun nasıl olduğunu anlayan biri olduğumu göstermek istedim. Kendimi tabii ki onunla kıyaslamıyorum; ama özel olarak ihtiyacı olan bir şey olursa onu desteklemek için buradayım.”

Spears’a verdiği mesajların içeriğini anlatan Barrymore, babasına karşı özgürlüğü için mücadele eden Spears’ı cesaretlendirmeye çalıştığını ve ona özgürlüğünün, hayatının anahtarı olduğunu düşündüğünü söyledi.

“BENZER ŞEYLER YAŞIYORUZ”

Drew Barrymore, Spears’ın yaşadıklarını kendi yaşadıklarına benzetip ünlü şarkıcı ile empati kurabildiğini anlatıyor.

Hollywood’a küçük yaşlarda giren ve bir anda ünlü bir yıldız olan Barrymore, 1982’deki Steven Spielberg filmi E.T. ile ünlenmiş ancak çocuk yaşta alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu için tedavi görmek zorunda kalmıştı. Barrymore, bu süreçte ve sonrasında annesi ile de pek çok sorun yaşadı.

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