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DSP’nin Üsküdar adayı Güven Hokna’nın seçim sloganı dikkat çekti
DSP’nin Üsküdar adayı Güven Hokna’nın seçim sloganı dikkat çekti
DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı oyuncu Güven Hokna'nın seçim sloganı, oynadığı Yaprak Dökümü'nün meşhur repliği 'Ağzımızın tadı kaçmasın' oldu.
Magazin 9 Mart 2019 - 15:49

Ekranların efsane dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü’nde Hayriye karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu DSP’den Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, “Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar” diyerek vatandaşlardan oy istedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Güven Hokna’nın seçim sloganı sosyal medyada büyük ses getirdi. Sloganı gören kullanıcılar, usta oyuncuyla ilgili esprili yorumlar yaptı.

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