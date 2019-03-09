DSP’nin Üsküdar adayı Güven Hokna’nın seçim sloganı dikkat çekti
Ekranların efsane dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü’nde Hayriye karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu DSP’den Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, “Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar” diyerek vatandaşlardan oy istedi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ
Güven Hokna’nın seçim sloganı sosyal medyada büyük ses getirdi. Sloganı gören kullanıcılar, usta oyuncuyla ilgili esprili yorumlar yaptı.