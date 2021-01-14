Dua Lipa hamile iddiası… Bebek emojili fotoğraf sosyal medyayı salladı

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da ABD ve İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Moda dünyasının ünlü isimleri Gigi ve Bella Hadid’in kardeşleri Anwar Hadid’le beraber olan 25 yaşındaki Lipa, aşkı uğruna Los Angeles’a taşınmıştı.

2019’dan bu yana birlikte olan çift, çıktıkları Meksika tatilinden fotoğraflar paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflardan birinde kullandığı emojiler hayranlarını heyecanlandırdı.

Lipa, bir plajda çekilen ve üzerinde yeşil elbise bulunan fotoğrafın altına bebek ve biberon emojileri koydu.

Fotoğrafa kısa sürede beğeni yağarken, ‘ünlü şarkıcı hamile mi?’ sorusu akıllara geldi. İngiliz basını konuyla ilgili Lipa’ya ulaşmaya çalışsa da, iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.