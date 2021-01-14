Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dua Lipa hamile iddiası… Bebek emojili fotoğraf sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Meksika tatilinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı karıştırdı. Lipa'nın fotoğrafın altına bebek ve biberon emojileri koyması, hamile olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:43, 14/01/2021
Haberler Magazin
Dua Lipa hamile iddiası… Bebek emojili fotoğraf sosyal medyayı salladı

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da ABD ve İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Moda dünyasının ünlü isimleri Gigi ve Bella Hadid’in kardeşleri Anwar Hadid’le beraber olan 25 yaşındaki Lipa, aşkı uğruna Los Angeles’a taşınmıştı.

Anwar Hadid ve Dua Lipa.

2019’dan bu yana birlikte olan çift, çıktıkları Meksika tatilinden fotoğraflar paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflardan birinde kullandığı emojiler hayranlarını heyecanlandırdı.

Dua Lipa ve Anwar Hadid.

Lipa, bir plajda çekilen ve üzerinde yeşil elbise bulunan fotoğrafın altına bebek ve biberon emojileri koydu.

Dua Lipa’nın kullandığı emojiler.

Fotoğrafa kısa sürede beğeni yağarken, ‘ünlü şarkıcı hamile mi?’ sorusu akıllara geldi. İngiliz basını konuyla ilgili Lipa’ya ulaşmaya çalışsa da, iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

İlginizi ÇekebilirDua Lipa sevgilisi için Los Angeles'a taşındıDua Lipa sevgilisi için Los Angeles'a taşındı
ABD Bebek hamile Instagram Meksika Moda
Yayınlanma Tarihi:09:34,