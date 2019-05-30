Dua Lipa, silahlı ve tehlikeli!
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla olay yaratmayı başarıyor!
Geçtiğimiz günlerde katıldığı gala gecesinin öncesinde paylaştığı bornozlu fotoğrafı beğeni rekoru kıran Lipa son paylaşımıyla yine dikkat çekti.
Şarkıcı Lipa Fransa sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çekerken bir an kıyafetinin altına sakladığı telefonunu kameralara göstererek o anın fotoğrafını çektirdi ve bunu milyonlarca takipçisiyle ‘Silahlı ve tehlikeli’ notuyla paylaştı.