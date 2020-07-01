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Dua Lipa, verdiği seksi pozlarla Bella Hadid’in izinden gidiyor
Dua Lipa, verdiği seksi pozlarla Bella Hadid’in izinden gidiyor
Dua Lipa, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf serisi paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yapan Lipa'nın pozları, sevgilisi Anwar Hadid'in ablası Bella Hadid'e benzetildi ve özellikle Türk kullanıcılar 'Görümcesinin yolundan gidiyor' yorumunda bulundu...
Magazin 1 Temmuz 2020 - 12:36

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yaklaşık bir yıldır Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Anwar Hadid ile birlikte. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, karantina günlerini de birlikte geçirdi ve evlerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.
Lipa, dün akşam Instagram hesabından birkaç tane selfie paylaştı ve olanlar oldu! Normalde bu kadar seksi pozlar vermeyen Lipa’nın, örgü bikini ile yaptığı selfie, 5 milyona yakın beğeni aldı. Türk takipçileri ise Lipa’nın bu pozlarını, müstakbel görümcesi Bella Hadid’e benzetti ve ‘Dua görümcesinin yolundan gidiyor’ yorumunda bulundu…

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