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Dudullu Postası 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dudullu Postası 2. bölüm izle…
Dudullu Postası 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dudullu Postası 2. bölüm izle…
Dudullu Postası 2. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Asım halkla bütünleşmek için sokağa çıkıyor ancak hiçbir şey beklediği gibi olmuyor. Dudullu Postası 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölüm izleme linki...
Magazin 9 Nisan 2020 - 22:05

Dudullu Postası 2. bölümü yayınlandı. Son bölümde; Tayfur ise, aşkitosu Melis’e babasına yapmak istediği sürprizi gösteriyor ama sonucu görünce hayal kırıklılığı yaşıyor.

DUDULLU POSTASI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asım, “Dudullu Postası” adlı gazetenin konusunu “Halkla bütünleştirmek!” olarak belirliyor ve ortalık karışıyor! Gazete çalışanları konunun altından girip, üstünden çıkıyorlar ve komik komik maceralara atılıyorlar! Tayfur ise, aşkitosu Melis’e babasına yapmak istediği sürprizi gösteriyor ve sürprizin saçmalığı ile suratına tatlı bir şamar alıyor…

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