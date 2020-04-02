Dudullu Postası dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dudullu Postası konusu nedir?

Dudullu Postası dizisi Blu Tv'nin ardından Kanal D'de yayınlanmaya başladı. İlk bölümüyle ekranlara gelen Dudullu Postası'nın oyuncu kadrosu ve konusu da merak edildi. Karikatürist Serkan Yılmaz'ın mizah dergilerine çizdiği Dudullu Postası'nın ekranlara uyarlanan dizisinde Taner Ölmez, Erkan Can, Güven Kıraç ve Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte Dudullu Postası oyuncuları ve konusu...

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Dudullu Postası dizisi büyük ilgi gördü. Karikatürist Serkan Yılmaz’ın mizah dergilerine çizdiği Dudullu Postası’ndan esinlenilerek hayata geçirilen projede dikkat çeken oyuncular yer alıyor. Çekimlerinin İstanbul Dudullu ilçesinde yapıldığı Dudullu Postası dizisinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Taner Ölmez, Erkan Can, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Dudullu Postası’nın oyuncu kadrosunu ve konusu hakkındaki bilgileri yazımızdan görebilirsiniz.

DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI

Güven Kıraç (Asım), Erkan Can (Vasıf), Taner Ölmez (Tayfur), Hazar Ergüçlü (Melis), Bülent Şakrak (Eyüp), Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar (Ersan), Özgür Emre Yıldırım (Cem), Aslı Bekiroğlu (Betül), Gözde Çığacı (Gül), Levent Tülek (Sebati )

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Tuncelili'dir. 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etmişlerdir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan, Çıplak Gerçek, Kayıp Şehir, İstanbul’un Altınları ve Kül ve Ateş dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, 1.79 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.

ERKAN CAN KİMDİR?

Erkan Can, 1 Kasım 1958’de Bursa’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başladı 1990 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu.

1992 yılında sevilen televizyon dizisi “Mahallenin Muhtarları“nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1993 yılında “Yalancı” adlı TRT’nin televizyon dizisinde rol aldı. 1998 yılında “Gemide” adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu. Aynı yıl 35. Antalya Film Şenliği‘nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü aldı. Aynı film ile 1999 yılında Ankara Film Festivali’nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

İlk evliliğini 1994’te oyuncu Süeda Çil ile yaptı ve 1998’de boşandı. 2001’de ise Azita Azer ile evlendi. Erkan Can’ın bu evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır. Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çarpışma dizisinde Haydar Müdür karakterine hayat veren Erkan Can, 1.70 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 tarihinde İstanbul Haseki'de doğmuştur. Abaza kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezundur. Güven Kıraç, 1986 yılından bu yana çeşitli tiyatrolarda oynadı. 2 yıl Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti.

Tiyatrodaki ilk profesyonel oyununa 1990 yılında Ahmet Uğurlu tarafından kurulan Karşı Tiyatro'da, Hamlet İki Orijinaline Beş Basar isimli oyun ile çıktı. Kameralar karşısına ise ilk kez 1997 yılında yayınlanan Dostlar Pasajı adlı dizi ile çıkan Güven Kıraç, 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim’in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık’ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.