Dudullu Postası neden yok? Dudullu Postası yayından kalktı mı?

İlk önce Blu Tv’de yayınlanan daha sonrasında ise Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan Dudullu Postası yayından kalktı mı? Dudullu Postası yeni bölüm ne zaman? İşte Dudullu Postası ile tüm detaylar…

Onur Ünlü'nün sevilen dizisi Dudullu Postası neden yayın akışında yok? Erken Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerin rol aldığı Dudullu Postası ekran hayatına veda mı ettiği dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte Dudullu Postası hakkında tüm merak edilenler…

DUDULLU POSTASI EKRANLARA VEDA MI ETTİ?

Limon Yapım imzasıyla ekranlara gelen Dudullu Postası hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla kısa süre içerisinde ilgi çekmeyi başarmıştı. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği Dudullu Postası'nda Erkan Can, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi isimler rol almaktadır. Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Dudullu Postası dizisinin yeni bölümleri düşük reyting gerekçe gösterilerek yayın akışından çıkarıldı. Dizinin tekrar ekranlarda olup olacağı hakkında açıklama yapılmadı.

DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.