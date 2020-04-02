Dudullu Postası nerede çekiliyor? Dudullu Postası konusu ne, oyuncuları kimler?

Karikatürist Serkan Yılmaz'ın mizah dergilerine çizdiği Dudullu Postası ekrana uyarlandı. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Dudullu Postası dizisi sıradışı ve bir o kadar eğlenceli konuları barındırıyor. Peki Dudullu Postası nerede çekiliyor? İşte Dudullu Postası oyuncu kadrosu ve konusu...

Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Can ve Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimleri oyuncu kadrosunda barındıran Dudullu Postası Blu TV ardından ilk kez Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Dudullu Postası’nda gazetecilik yapmak için ekip toplamaya çalışan Asım’ın mücadelesi anlatılıyor. İşte detaylar…

DUDULLU POSTASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Dudulu Postası, 2018 yılında İstanbul Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu’da çekildi.

DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım’ın (Güven Kıraç), Dudullu'da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem'le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis'e (Hazar Ergüçlü), Melis'in abisi Eyüp'ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI

Güven Kıraç (Asım), Erkan Can (Vasıf), Taner Ölmez (Tayfur), Hazar Ergüçlü (Melis), Bülent Şakrak (Eyüp), Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar (Ersan), Özgür Emre Yıldırım (Cem), Aslı Bekiroğlu (Betül), Gözde Çığacı (Gül), Levent Tülek (Sebati )