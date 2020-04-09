Dudullu Postası oyuncuları kimler? Dudullu Postası konusu nedir?

Tv'nin yeni dizilerinden Dudullu Postası, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Yayınlandığı ilk günden itibaren beğeni kazanan dizinin hem konusu hem de oyuncuları dikkat çekti. Peki Dudullu Postası oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Dudullu Postası konusu nedir ve nerede çekilmiştir?

KanalD ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Dudullu Postası dizisinin bugün ikinci bölümü ekranlara geliyor. Yapımını Limon Yapım’ın üstlendiği, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Erkan Can, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Güven Kıraç gibi isimlerin yer aldığı Dudullu Postası dizinin konusunu ve tüm oyuncularını sayfamızdan görebilirsiniz.

DUDULLU POSTASI KONUSU

Hepsi, samimi mizacıyla güldüren bir dizi olan Dudullu Postası’nda buluşuyor! Gazetecilik yapmak için gecesini gündüzüne katan Asım, abisi tarafından evin içine hapsedilen Melis, Melis’e aşık delikanlı Tayfur, güvenlik ve namus takıntılı Eyüp, mahallenin en tuhaf kişilerinden Sebati ve daha nicesi Dudullu’da.

Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin gazetesidir Dudullu Postası!

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI

Yapım: Limon Film

Yapımcı: Hayri Aslan

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Serkan Yılmaz

Oyuncular: Erkan Can, Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Bülent Şakrak, Taner Ölmez, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Aslen Tuncelili’dir. 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmişlerdir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan, Çıplak Gerçek, Kayıp Şehir, İstanbul'un Altınları ve Kül ve Ateş dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, 1.79 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.



ERKAN CAN KİMDİR?

Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladı 1990 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

1992 yılında sevilen televizyon dizisi “Mahallenin Muhtarları“nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1993 yılında “Yalancı” adlı TRT'nin televizyon dizisinde rol aldı. 1998 yılında “Gemide” adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu. Aynı yıl 35. Antalya Film Şenliği‘nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü aldı. Aynı film ile 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

İlk evliliğini 1994'te oyuncu Süeda Çil ile yaptı ve 1998'de boşandı. 2001'de ise Azita Azer ile evlendi. Erkan Can'ın bu evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır. Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çarpışma dizisinde Haydar Müdür karakterine hayat veren Erkan Can, 1.70 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.



GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 tarihinde İstanbul Haseki’de doğmuştur. Abaza kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezundur. Güven Kıraç, 1986 yılından bu yana çeşitli tiyatrolarda oynadı. 2 yıl Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti.

Tiyatrodaki ilk profesyonel oyununa 1990 yılında Ahmet Uğurlu tarafından kurulan Karşı Tiyatro’da, Hamlet İki Orijinaline Beş Basar isimli oyun ile çıktı. Kameralar karşısına ise ilk kez 1997 yılında yayınlanan Dostlar Pasajı adlı dizi ile çıkan Güven Kıraç, 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı.



HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.