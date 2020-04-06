Duffy kaçırılıp dört hafta boyunca tecavüze uğradığını söyledi

Grammy ödüllü şarkıcı Duffy, daha önce anlattığı ama başka hiçbir detay vermediği tecavüz haberiyle yeniden gündemde… Kendine ait sitesinde, o korkunç günleri anlatan şarkıcı, uyuşturucu ilaç verilip kaçırıldığını ve dört hafta boyunca kendisine tecavüz edildiğini yazdı… “Doğum günümdü. Bir restoranda bana uyuşturucu etki sağlayan bir ilaç verildi ve uyutuldum” diyen Duffy, ülkesi dışında bir yere kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi. İsmini açıklamadığı kişiyi neden o zamanlar polise teslim etmediğini de anlatan şarkıcı “Polise gitmek güvenli değildi. Bir şeyler ters giderse beni öldürürdü” dedi.



Kaçmayı başaran Duffy, travmadan kurtulmak için ismini değiştirmeyi, başka bir ülkeye gidip orada gözlerden uzak bir hayat sürmeyi düşündüğünü de belirtti: “Böylece geçmişi geride bırakmak istedim…”