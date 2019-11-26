Düğüm Salonu oyuncuları ve konusu: Düğüm Salonu filmi nerede çekildi?

Düğüm Salonu oyuncuları ve konusu: Düğüm Salonu filmi nerede çekildi?

2018 yılında vizyona giren ve başarılı isimleri kadrosunda bulunduran bir yapım olarak dikkatleri üstüne çeken Düğüm Salonu TV’de ilk kez bu akşam gösterilecek. İki eski sevgilinin aynı gün evlemesinden yola çıkarak bol kahkaha ve komedi barından filmde başrolleri Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel paylaşıyor. Peki Düğüm Salonu nerede çekildi?

Düğüm Salonu filmi sinemanın ardından ilk kez TV’de seyirci karşısına çıkıyor. Özgün senaryosu ve geniş oyuncu kadrosu ile izleyenlere eğlenceli ve komedi dolu anlar vaad eden Düğüm Salonu konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki Düğüm Salonu nerede çekildi?

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI

Düğüm Salonu’nun başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel paylaşıyor. Mizahı ve aksiyonu yüksek bu filmin yönetmenliğini Eyyvah Eyvah serisinden tanıdığımız ünlü yönetmen Hakan Algül üstleniyor.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU KONUSU

Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.