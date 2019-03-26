Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları…

Düğün Dernek filmi sinemada milyonlarca kişi tarafından izlenmesinin ardından televizyonda da yüksek reytinglerle izlenmeye devam ediyor. Düğün Dernek Sivas'ta ve izleyiciler Düğün Dernek nerede çekiliyor sorusunun yanı sıra konusu ve oyuncuları da merak ediyor...

Düğün Dernek nerede çekildi ve oyuncular kimler? Düğün Dernek, başrolünde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yer aldığı 2013 yapımı komedi filmi olarak seyircilerin karşısına çıktı. 6 milyon 900 bin kişi tarafından sinemada izlenen Düğün Dernek filmi 68.917.965,00 TL hasılat yaptı. Sinema ardından televizyonlarda da gösterilmeye başlanan Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ

Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın hem TV işlerinde hem de sinema projelerinde sık sık ziyaret ettikleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi. BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin bazı sahneleri de Sivas'da çekildi. Düğün Dernek 2 filminin çekimleri de tıpkı ilk film gibi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirildi.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

Düğün Dernek filminin başrollerinde Tüpçü Fikret rolüyle Ahmet Kural, Çetin nam-ı diğer Çeto rolüyle Murat Cemcir bulunuyor. İsmail rolünü usta oyuncu Rasim Öztekin canlandırıyor. Muallim Saffet karakteri Barış Yıldız'ın oyunculuğu ile hayat bulurken, Hatice anne rolünü Devrim Yakut üstleniyor. Zerrin Sümer, Ulaş Torun, Burak Satıbol ve Erol Aksoy gibi özel isimler de filmde rol alanlar arasında.

Filmin bir de sürprizleri var: Emel Sayın ise bu sürpriz isimlerden sadece biri! Filmin yönetmen koltuğunda oturan Selçuk Aydemir'in imzası senaryoda da yer alıyor. Türksoy Gölebeyi'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müzikleri ise Aytekin Ataş'a ait. Filmin yapımcılığında ise Necati Akpınar ismi yer alıyor.

DÜĞÜN DERNEK KONUSU

Düğün Dernek filmi, Orta Anadolu'daki bir köyde yaşayan dört arkadaşın bir düğün organize etmek için başlarına gelenleri konu alır. Tüpçü Fikret, Çetin, İsmail ve Muallim Saffet'in eğlenceli hikayesini ele alan film, İsmail'in Letonya'da çalışan oğlu Tarık'ın evlenme kararı ile başlar. Tarık'ın annesi Hatice oğluna ona layık bir düğün yapmak istemektedir. Ancak eldeki imkanlar da bellidir.

Tarık'a istediği gibi bir düğün yapmanın peşine düşen dört arkadaş görev dağılımı yapar. Fikret ve Çetin gelinlik ve düğün salonundan sorumludur. Saffet ise düğüne yakışır bir şarkıcı bulacaktır. Bu arada Letonyalı gelinin ailesi de köye doğru yola çıkar. Düğün günü yaklaştıkça macera da, komedi de hız kazanır.