Düğüne davet edilmeseler de annesi ve kız kardeşinden Britney Spears’a destek

Geçtiğimiz hafta, Sam Asghari ile dünyaevine giren Britney Spears, ailesini düğüne davet etmemiş olsa da annesi ve kız kardeşi ünlü şarkıcıya destek oldu.

Sozcu.com.tr

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13 yıllık vasilikten kurtulduktan sonra, Britney Spears geçtiğimiz hafta uzun süredir birlikte olduğu Sam Asghari ile görkemli bir törenle evlendi. Çift, ilk olarak 2016 yılında tanışmış ve daha sonra Eylül 2021’de nişanlanmıştı.

Los Angeles’taki malikânede gerçekleşen düğüne Paris Hilton, Madonna, Drew Barrymore gibi birbirinden ünlü isimler katılsa da Spears ailesinden bir isim dışında kimsenin davet edilmemesi dikkat çekti.

ANNESİNDEN TEBRİK

Vasilik davası sürecinde sık sık ailesine öfkesini dile getiren Spears, erkek kardeşi Bryan Spears dışında hiçbir aile üyesini davet etmedi. Yine de Lynne Spears, kızının düğün gönderisinin altına iyi dileklerde bulunmadan edemedi. Anne Spears, “Parıltılı ve çok mutlu görünüyorsun! Düğününüz, hayalinizdeki düğün! Ve onun evinizde olması onu çok duygusal ve özel kılıyor! Senin adına çoooook mutluyum! Seni seviyorum!” yazdı.

Spears’ın kız kardeşi Jamie Lynn Spears ise düğünle ilgili bir tweet’i beğenerek kız kardeşini desteklediğini gösterdi.

ÇOCUKLARI ANNELERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTEMEDİ

Spears’ın ebeveynleri ve kız kardeşi gibi düğünde oğulları da yer almadı. Çocuklarının babası Kevin Federline’nın avukatı dikkatleri, annelerinden almak istemediklerini söyleyerek durumu açıkladı.

Özellikle son birkaç yıldır vasilik davası nedeniyle Spears ailesi çalkantılı günler geçirdi. Seneler sonra avukat değiştirme talebi kabul edilen Spears, mahkemede kendini ifade edebilmiş, hayranlarının “FreeBritney” desteğini de alarak ilerleme kaydedebilmeyi başardı.

Bu süreçte de ünlü şarkıcı, ailesine sert eleştirilerde bulunurken özellikle kız kardeşi Jamie Lynn’i karşısına aldı. Jamie Lynn, 2018’de Britney’nin mülkünün bir kısmının mütevelli heyetinde oldu. Ve hatta Ağustos 2020’de Britney’nin varlıkları üzerinde daha fazla kontrol istedi. Britney Spears’ın vasilik davasında ilerleme kaydettiği günlerde de Jamie Lynn yazdığı bir kitabı duyurmuş ve ablasının sert bir şekilde eleştirilerinin hedefi olmuştu. Britney Spears, Haziran 2021’de ailesini dava etmek istediğini söyledi ve daha sonra Jamie Lynn’i “pislik” olarak niteledi.

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