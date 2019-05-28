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Dünya sıralamasında 25’inci oldu
Dünya sıralamasında 25’inci oldu
Bu yıl İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında kardeş ülke Azerbaycan’ı 'Truth' isimli şarkıyla temsil eden şarkıcı Chingiz Mustafayev, geçtiğimiz gün yeni projeler için Türkiye’ye geldi.
Emre ÇEVİK
Magazin 28 Mayıs 2019 - 13:22

Eurovision serüvenini değerlendiren Cengiz Mustafayev, ilk sonuçlarda 7. Sırada yer aldıklarını ancak 4 gün sonra Eurovision'dan yetkililerin 8'inci sıraya düştüklerini söyledi. Bunun da Eurovision tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Mustafayev, bu durum karşısında şok olduğunu sözlerine ekledi. Eurovision’da Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye için de yarıştığını vurgulayan Mustafayev, Türk halkının kendisine olan destek mesajları için mutluluğunu dile getirirken, bu desteği yürekten hissettiğini söyledi.