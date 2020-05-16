Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina itiraf etti: Eskortluk teklifi aldım

Dünyaca ünlü Rus atlet Darya Klishina, kendisine sosyal medya üzerinden aylık 200 bin dolar karşılığında eskortluk teklif edildiğini söyledi.

Kadın sporunun en bilinen isimlerinden biri olan uzun atlamacı Darya Klishina, kendisine ahlaksız teklifte bulunulduğunu söyledi.

Rus basınına röportaj veren Klishina, Instagram hesabı üzerinden aylık 200 bin dolar karşılığında eskortluk teklif edildiğini açıkladı.

Şimdilerde ABD’de hayatına devam eden 29 yaşındaki Darya, “Eskort olmam teklif edildi. ABD’de yaşayan ve tanımadığım biri teklif etti. Böyle bir şey beklemiyordum. Asla bununla ilgilenmiyorum, üzgünüm” şeklinde cevap yazdığını belirtti.