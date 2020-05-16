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Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina itiraf etti: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina itiraf etti: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü Rus atlet Darya Klishina, kendisine sosyal medya üzerinden aylık 200 bin dolar karşılığında eskortluk teklif edildiğini söyledi.
Magazin 16 Mayıs 2020 - 12:31

Kadın sporunun en bilinen isimlerinden biri olan uzun atlamacı Darya Klishina, kendisine ahlaksız teklifte bulunulduğunu söyledi.

Instagram

Rus basınına röportaj veren Klishina, Instagram hesabı üzerinden aylık 200 bin dolar karşılığında eskortluk teklif edildiğini açıkladı.

Instagram

Şimdilerde ABD’de hayatına devam eden 29 yaşındaki Darya, “Eskort olmam teklif edildi. ABD’de yaşayan ve tanımadığım biri teklif etti. Böyle bir şey beklemiyordum. Asla bununla ilgilenmiyorum, üzgünüm” şeklinde cevap yazdığını belirtti.

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