Dünyaca ünlü fenomen MrBeast, Enes Batur’u şikayet etti

25 milyon takipçisi olan YouTube fenomeni MrBeast, videolarını kopayaladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Enes Batur'a "Dünyayı kurtar" diyerek meydan okudu.

Ürettiği ilginç içeriklerle büyük bir hayran kitlesi olan YouTube fenomeni MrBeast lakaplı genç, videolarını kopyalayadığı gerekçesiyle Enes Batur’u şikayet etti.

Geçtiğimiz gün ise MrBeast ve diğer fenomenler 20 milyon ağaç dikme kampanyası başlatmış ve kampanya 4 milyon ağaca ulaşmıştı. Bu kampanyanın videosunu yayınladıktan sonra Enes Batur’a da özel mesaj atarak, “Beni hatırladın mı? Nasıl unutabilirsin ki? Her videoyu kopyaladığın görünüyor, bunu da kopyala ve dünyayı kurtar” diyerek meydan okudu.

Geçtiğimiz aylarda Enes Batur’un içeriklerinin çalıntı olduğu iddiası sosyal medyada takipçilerini şoka uğratmıştı. Mr. Beast, Logan Paul, PewDiePie gibi ünlü YouTuberlar paylaşımlarıyla Enes Batur’u içerik çalmakla suçlamıştı. 25 milyon aboneli MrBeast de birçok kez Enes Batur’u YouTube’a şikayet etmişti.