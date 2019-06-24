Dünyaca ünlü ismin tatil rotası Türkiye

Oscar ödüllü Amerikalı aktör Matthew McConaughey de tatil için İstanbul’u tercih etti. Tarihi ve turistik mekanları, eşsiz doğası ile dünyanın her noktasından tatil için milyonlarca kişi Türkiye’ye akın ediyor. Cazibe merkezi Türkiye’ye ünlü isimlerin de gelişleri de devam ediyor. Son olarak Türkiye’de tatil yapmayı tercih eden isim ise dünyaca ünlü aktör Matthew McConaughey oldu. “Dallas Buyers Club”taki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünün de sahibi olan 49 yaşındaki Teksas doğumlu aktör Matthew McConaughey eşi, çocukları ve annesi ile İstanbul’da tatil yaptı. Gişede 665 milyon dolarlık hasılat yapan “En iyi görsel efektlerö ödülünün sahibi de olan ‘Yıldızlararası' filminde de oynayan McConaughey ailesi ile İstanbul’u gezdi.