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Dünyaca ünlü modacı Elie Saab oğlunu 3 gün süren düğünle evlendirdi
Dünyaca ünlü modacı Elie Saab oğlunu 3 gün süren düğünle evlendirdi
Tasarladığı gelinlikler binlerce dolara satılan Lübnanlı modacı Elie Saab, gelini için iki gelinlik hazırladı. Altın ve kristallerle süslü gelinlikler 450 saatte dikilebildi.
Magazin 26 Temmuz 2019 - 09:03

Özellikle gelinlik tasarımları ile dünya çapında büyük ün yakalayan Lübnanlı modacı Elie Saab oğlunu evlendirdi. Babasıyla aynı ismi taşıyan Elie Saab Jr. ile Christina Mourad'ın düğününe moda dünyası ve dünya sosyetesinden 1200 seçkin konuk katıldı. Lübnan'ın Fakra kentinde gerçekleşen düğün tam 3 gün sürdü.

20 KİŞİ ÇALIŞTI

Tasarladığı gelinlikler binlerce dolara satılan Elie Saab, gelininin kıyafetlerini de kendisi hazırladı. Mourad'ın giydiği iki gelinlikten biri için 500 bin altın payet, diğeri için de 150 bin kristal taş kullanıldı. Gelinlikler 20 kişilik bir ekip tarafından 450 saatlik çalışma sonucunda hazırlandı. Mourad, gelinlikler dışında bir gece elbisesi ve bir yerel kıyafet de giydi.