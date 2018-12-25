Dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey’den dikkat çeken video

Cinsel taciz skandalıyla gündeme gelen Oscar ödüllü ünlü aktör Kevin Spacey, sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan bir video yayınladı. ABD'li aktör videoda “Kim ne derse desin, bu burada bitmedi. Ayrıca ne istediğinizi biliyorum. Beni geri istiyorsunuz" ifadelerini kullandı. İzleyenlerin karşısına House of Cards adlı dizide canlandırdığı Frank Underwood karakteriyle çıkması ise dikkat çekti.

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ABD’li aktör, Pazartesi günü sosyal medya hesabından, House of Cards adlı dizide canlandırdığı Frank Underwood karakterine bürünüp iddiaları yalanladığı bir video yayınladı.

“BENİ GERİ İSTİYORSUNUZ”

Spacey mutfakta çektiği videoda, “Yapmadığımı bilmene rağmen bana güveniyordun. Kim ne derse desin, bu burada bitmedi. Ayrıca ne istediğinizi biliyorum. Beni geri istiyorsunuz. Tabii ki, bazıları her şeye inanıyor ve her şeyi itiraf etmemi duymak için büyük bir beklentiye girdiler. Sadece her şeyin doğru olduğunu söylediğimi duymak için ölüyorlar. Hak ettiğimi almamı istiyor. Bu kolay olmaz mıydı? Her şey bu kadar basit olsaydı… ama hem sen hem de ben o kadar basit olmadığını biliyoruz. Ne politikada, ne de hayatta… ama kanıt olmadan en kötüsüne inanmazsın. Bilmeden yargılamak için acele edemezsin gerçekleri; doğru mu, yoksa onlar zaten var mı? Hayır, sen, sen… bundan daha zekisin” ifadelerini kullandı.

2016'da yaşanan olay 2017'den beri araştırılıyor

Hollwyood yıldızı Kevin Spacey, 2016 yılının Temmuz ayında bir gence cinsel tacizde bulunduğu için suçlanıyor. Polis olayı Kasım 2017'de çocuğun annesi şikayette bulunduktan sonra araştırmaya başladı. Bölge Savcısı Michael O'Keefe'den aldığı bilgiyi yayımalayan Boston Globe gazetesinin iddiasına göre, Spacey 7 Ocak'ta resmen hakim karşısına çıkacak.