Dünyaca ünlü oyuncu Mark Blum corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
“Desperately Seeking Susan” (Çılgın Madonna) ve “Crocodile Dundee” filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından dolayı 69 yaşında vefat etti.
İKİNCİ KAYIP
CNN Entertainment’ın haberine göre, Blum New York tiyatrolarının corona virüsüne bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçen günlerde de 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips hayatını kaybetmişti.