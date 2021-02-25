Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg’dan Yıldız Tilbe’li paylaşım

Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg, şarkıcı Yıldız Tilbe ile olan fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünde paylaştı.

Snoop Dogg’un paylaştığı fotoşoplu fotoğraf dijital içerik üreticisi olan ‘achenatonn’ isimli Instagram kullanıcısı tarafından üretildi.

İkilinin fotoğrafını yan yana gören Türk takipçiler, “Snoop Dogg’un kariyerindeki zirvesi budur”, “Daha iyi ikili görmedik” gibi yorumlarda bulundu.

TAKLİTÇİLERE ÇOK KIZDI

Yıldız Tilbe geçen günlerde taklidinin yapılmasından rahatsız olduğunu söylemişti. Tilbe, ağzını yayarak kendisini taklit edenlere “Allah onların ağzını açsın ve bildiği gibi bıraksın. Çocukken yüzümün sağ tarafı yandı. Bir deformasyon oldu. Taklidimi yapanları kınıyorum” demişti.