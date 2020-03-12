Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion korona virüs testi yaptırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion korona virüs testi yaptırdı
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion , soğuk algınlığı nedeniyle Washington D.C. ve Pittsburgh konserlerini ileri bir tarihe erteleyerek korona virüs testi yaptırdığını açıkladı.
Magazin 12 Mart 2020 - 10:01

Celine Dion, soğuk algınlığı nedeniyle Washington D.C. ve Pittsburgh konserlerini ileri bir tarihe erteledi. 51 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından korona virüs testi yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

BİR HAFTA RAPOR ALDI

Doktorların bir hafta rapor verdiği sanatçı, “Hayranlarımı hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Umarım beni anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı. 11 ve 13 Mart'taki şovlar, 16 ve 18 Kasım'a ertelendi.