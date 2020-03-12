Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion korona virüs testi yaptırdı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion , soğuk algınlığı nedeniyle Washington D.C. ve Pittsburgh konserlerini ileri bir tarihe erteleyerek korona virüs testi yaptırdığını açıkladı.

Celine Dion, soğuk algınlığı nedeniyle Washington D.C. ve Pittsburgh konserlerini ileri bir tarihe erteledi. 51 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından korona virüs testi yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

BİR HAFTA RAPOR ALDI



Doktorların bir hafta rapor verdiği sanatçı, “Hayranlarımı hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Umarım beni anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı. 11 ve 13 Mart'taki şovlar, 16 ve 18 Kasım'a ertelendi.