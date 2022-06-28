Dünyaca ünlü şef Victoria Beckham’dan şikayetçi: “Bütün menüyü değiştirdi”

Victoria Beckham'ın Sergio Ramos'un düğünündeki menüye itirazı ünlü şefin eleştirilerileriyle karşılandı. Michelin yıldızlı şef Dani Garcia, Beckham'ın tüm menüyü değiştirmesinden yakındı.

Sozcu.com.tr

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Victria Beckham yine garip yeme alışkanlığı ile gündemde. Spice Girls üyesi Beckham, yıllardır koruduğu formunu sebzelere ve ızgara etlere borçlu olduğunu sık sık dile getiriyor. Ancak anlaşılan bu alışkanlığı özel davetlerde ayrı bir sorun yaratıyor.

Son olarak dünyaca ünlü şeflerden Dani Garcia, 2019 yılındaki bir düğün yemeğinde Beckham ile yaşadığı sorunu anlattı.

46 yaşındaki üç Michelin yıldızlı şef Dani Garcia, Spice Girls üyesi Victoria Beckham ile ilgili açıklamalar yaptı. Garcia, katıldığı programda eski Real Madrid yıldızı Sergio Ramos ve TV sunucusu Pilar Rubio’nun düğününde çiftle birlikte bir menü oluşturmak için çok çalıştıklarını ancak Beckham’ın menüye müdahale ettiğini anlatıyor:

TÜM ÇALIŞMALAR BOŞA GİTTİ

“Çok garipti. Victoria Beckham tüm menüyü değiştirdi. Çok üzücüydü çünkü sadece ben ve ekibim değil, gelin ve damat da bir menü oluşturmak için çok çalıştık. Ancak onunki tamamen farklıydı ve sadece sebzelere dayanıyordu.”

Beckham’ın daha önce de Euro 2004 sırasında, çilek diyetine bağlı kaldığı haberleri yapılmıştı. Ayrıca eşi David Beckham, bu yılın başında katıldığı bir programda eski Spice Girls üyesinin sadece haşlanmış sebzeler yediğini anlatmıştı: “Maalesef 25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim. Onunla tanıştığımdan beri sadece ızgara balık, buğulanmış sebze yiyor, bundan çok nadiren sapar.”

Dört çocuk annesi Victoria Beckham da daha önce yağda, tereyağında veya soslarda pişirilmiş yiyecekleri ve ayrıca kırmızı et veya süt ürünleri yemediğini açıklamıştı ve “Çoğu restoranın muhtemelen en kötü kabusuyum” demişti.

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